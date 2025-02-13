２月11日と12日に開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第７節で、日本勢３クラブはいずれも白星を挙げ、決勝トーナメント進出も決定した。J１王者のヴィッセル神戸は中国スーパーリーグを制した上海海港にホームで４−０、川崎フロンターレは韓国の浦項に敵地で４−０、そして横浜F・マリノスは中国の上海申花に本拠地で１−０と勝利。これで、東アジア地区の順位でも１位横浜、２位神戸、