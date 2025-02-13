大相撲春場所（3月9日初日、エディオンアリーナ大阪）の新弟子運動能力検査が12日、東京・両国国技館で行われ、元幕内・安芸ノ州の長男でただ一人受検の今田光星（24＝音羽山部屋）がボール投げで37メートル、50メートル走で7秒6をマークするなど7項目で行われた検査を通過した。来月1日の新弟子検査で内臓検査などを受け、9日に合格発表となる。超異色キャリアの24歳が角界入りする。幼い頃から柔道を始め、相撲経験はなし。