東京映画記者会（スポーツニッポン新聞社など在京スポーツ7紙の映画記者で構成）が選ぶ「第67回ブルーリボン賞」（24年度）の授賞式が12日、東京・内幸町のイイノホールで行われた。安田淳一監督（57）と山口馬木也（51）の“侍”コンビは感涙にむせんだ。単館上映から全国300館以上にまで拡大した話題作「侍タイムスリッパー」は、作品賞と山口の主演男優賞の2冠。山口は壇上に上がると「僕の名前が呼ばれた瞬間に横にいる監