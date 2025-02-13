東京映画記者会（スポーツニッポン新聞社など在京スポーツ7紙の映画記者で構成）が選ぶ「第67回ブルーリボン賞」（24年度）の授賞式が12日、東京・内幸町のイイノホールで行われた。昨年「ゴジラ―1.0」と「大名倒産」で主演男優賞を受賞した神木隆之介と、「こんにちは、母さん」で主演女優賞に輝いた吉永小百合が司会を務めた。吉永は「これ（賞を）頂くより大変ですね。頑張りましょう」と緊張気味の神木を優しくリード。