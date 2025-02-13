仏教寺院で普段は固く閉じられている厨子（ずし）の扉を開け、秘仏や宝物を公開する「御開帳（ごかいちょう）」。御利益を求めて多くの人が訪れ、地域経済を潤す一大行事は、現代の「フェス」に通じる。善光寺６３６万人参拝「良い品物をそろえてお客様をお迎えしたい」。長野市にある善光寺参道の仲見世通りで、土産物店とそば処（どころ）を営む「丸八たきや」の山本章夫社長（７９）は、２０２７年の御開帳に向けて早く