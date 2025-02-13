３人組グループ・ＫＡＴ−ＴＵＮが３月３１日をもって解散することが１２日、分かった。所属するＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴが発表した。同社によると、昨年より協議を続けてきた結果、３人はグループとしての看板を下ろす決断をしたという。また、亀梨和也（３８）はグループの解散と同時に事務所を退所し、上田竜也（４１）と中丸雄一（４１）はともに事務所に残留する。０１年の結成から２５年目でグループの活