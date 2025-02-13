巨人・田中将大投手（３６）が１２日、宮崎キャンプでブルペンに入り、ギアチェンジを印象づけた。今キャンプ初めてプロの捕手相手の投球練習で４４球を投げ、全６種の変化球を解禁。宝刀スライダーにも好影響を及ぼすなど、久保康生巡回投手コーチ（６６）と二人三脚で取り組む新フォームへの改造効果を実感。理想とする２月下旬の実戦デビューに向けてまた前進した。阿部慎之助監督（４５）はブルペンで赤星優志投手（２５）を