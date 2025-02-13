米大リーグは１２日（日本時間１３日）、フロリダ州で、千賀滉大投手が所属するメッツなど計１１球団が、バッテリー組のキャンプ・リポートデーを迎えた。阪神からポスティングシステムを利用して、フィリーズとマイナー契約を結び、招待選手としてメジャーキャンプに参加する青柳晃洋投手は、就労ビザの発給が遅れ、リポートデーには間に合わなかった。フィリーズのドンブロウスキー社長は、同州クリアウォーターのキャンプ施