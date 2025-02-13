NY株式12日（NY時間14:09）（日本時間04:09） ダウ平均44369.89（-223.76-0.50%） ナスダック19630.73（-13.13-0.07%） CME日経平均先物39195（大証終比：+195+0.50%） 欧州株式12日終値 英FT100 8807.44（+30.05+0.34%） 独DAX 22148.03（+110.20+0.50%） 仏CAC40 8042.19（+13.29+0.17%） 米国債利回り 2年債 4.363（+0.080） 10年債 4.627（+0.092） 30年債 4.824