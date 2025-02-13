[2.12 ²¤½£CL·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè1Àï](¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯)¢¨29:00³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯]ÀèÈ¯GK 1 ¥«¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥·¥å¥Þ¥¤¥±¥ëDF 2 ¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¥È¥óDF 3 ¥°¥ì¥Ã¥° ¥Æ¥¤¥é¡¼DF 6 ¥ª¡¼¥¹¥È¥ó ¥È¥é¥¹¥Æ¥£DF 20 ¥­¥ã¥á¥í¥ó ¥«¡¼¥¿¡¼=¥ô¥£¥Ã¥«¡¼¥ºMF 27 ¥¢¥ë¥Í¡¦¥¨¥ó¥²¥ó¥¹MF 41 ´ú¼êÎç±ûMF 42 ¥«¥é¥à¡¦¥Þ¥¯¥ì¥¬¡¼FW 9 ¥¢¥À¥à¡¦¥¤¥À¡¼FW 10 ¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥²¥ê¥Ã¥È¡¦¥¯¡¼¥óFW 38 Á°ÅÄÂçÁ³¹µ¤¨GK 12 ¥ô¥£¡¼