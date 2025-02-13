[2.12 欧州CL決勝トーナメントプレーオフ第1戦](スタディオン・フェイエノールト)※29:00開始<出場メンバー>[フェイエノールト]先発GK 22 ティモン ヴェレンロイターDF 3 T. BeelenDF 5 G. SmalDF 26 G. ReadDF 33 ダヴィド ハンツコMF 7 ヤクブ・モデルMF 8 クインテン・ティンバーMF 27 A. MilamboFW 9 上田綺世FW 14 Igor PaixãoFW 23 A. Hadj Moussa控えGK 21 P. AndreevGK 64 I. KaDF 16 ウーゴ・ブエノDF 20 J. M