【モデルプレス=2025/02/13】「No No Girls」と大塚製薬株式会社の飲料商品「ボディメンテ」がコラボレーションした新テレビCM「THE DAY. オーディション」篇が、2025年2月15日より全国放映される。【写真】ちゃんみなオーディション、デビューグループ決定の瞬間◆「No No Girls」テレビCM初出演「No No Girls」は、SKY-HIがCEOを務めるマネジメント&レーベル・BMSGと、ラッパー・アーティストのちゃんみながタッグを組み、2024