NY株式12日（NY時間13:36）（日本時間03:36） ダウ平均44400.75（-192.90-0.43%） ナスダック19659.32（+15.46+0.08%） CME日経平均先物39225（大証終比：+225+0.57%） 欧州株式12日終値 英FT100 8807.44（+30.05+0.34%） 独DAX 22148.03（+110.20+0.50%） 仏CAC40 8042.19（+13.29+0.17%） 米国債利回り 2年債 4.365（+0.082） 10年債 4.631（+0.096） 30年債 4.824