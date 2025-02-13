HANAが、2月15日より全国放映される『ボディメンテ』の新TVCM『THE DAY. オーディション』篇に出演する。 （関連：Creepy Nuts、星街すいせい、&TEAM、JENNIE、HANA、amazarashi……注目新譜6作をレビュー） 大塚製薬が販売する『ボディメンテ』は、“THE DAY. 仕上げよう、その日のために。”というキーメッセージのもと、どうしても外せない大切な日である“THE DAY.”に向けて日頃から体調管