NY株式12日（NY時間12:36）（日本時間02:36） ダウ平均44411.11（-182.54-0.41%） ナスダック19645.93（+2.07+0.01%） CME日経平均先物39230（大証終比：+230+0.59%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反落。取引開始前に発表された１月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）を受けて、米株式市場は売りを強めた。総合指数が前月比０．５％、コア指数で０．４％上昇と、予想を上回る内容となり、ディスインフ