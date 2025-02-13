INEOS²½³ØÉÊ¥°¥ë¡¼¥×¤Î²ñÄ¹·óCEO¤Ç¤¢¤ë¥¸¥à¡¦¥é¥È¥¯¥ê¥Õ»á¤Ï2023Ç¯1·î¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î³ô¼°27.7¡ó¤ò10²¯¥Ý¥ó¥É¤Ç¼èÆÀ¤·¶¦Æ±¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢Æ±»á¤Ï¿·ÀïÎÏ³ÍÆÀ¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤ÎÅÁÀâÅª»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó»á¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼²òÇ¤¤Þ¤ÇÌ¾Ìç¤ÎÉü¶½¤Ë¸þ¤±¤Æ²×Îõ¤Ê²þ³×¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²þ³×¤Ï¥Þ¥óU¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤ÀÆ»È¾¤Ð¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥³¥¹¥Èºï¸º¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤ì¤«¤é100¿Í¤«¤é200¿Í¤Î½¾