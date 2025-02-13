¥É¥¸¥ã¡¼¥Ö¥ë¡¼¤Î¥­¥ã¥ó¥×ÍÑ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿»³ËÜ¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡¢¥Þ¡¼¥¯¡¦¥×¥é¥¤¥¢¡¼Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤éÁíÀª30¿Í¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢Êá¼ê¥¹¥ß¥¹¤òÎ©¤¿¤»6µå¡¢ºÂ¤é¤»¤Æ30µå¤òÅê¤¸¤¿¡£Ä¾µå¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡¢¥«¥Ã¥È¡¢¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¡¢¥«¡¼¥Ö¤Ê¤É¤Û¤ÜÁ´µå¼ï¤òÅê¤¸¤¿¡£½çÄ´¤ÊÄ´À°¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢Åêµå¸å¤Ë¤Ï¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤é¤È¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¤ä¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï±¦¸ªÄË¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç7¾¡¡Ê2ÇÔ¡Ë»ß¤Þ¤ê¤â¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼