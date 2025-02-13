¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï12Æü¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤ò½ä¤ëÂçÀª¤Î»à¤òËÉ¤®¤¿¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ä¾¤Á¤Ë¸ò¾Ä¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤·¤¿¡£