Francois Murphy¡Î¥¦¥£¡¼¥ó£±£²Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Ç¼¡´üÀ¯¸¢¼ùÎ©¤Ë¸þ¤±¤¿Ï¢Î©¶¨µÄ¤¬£±£²Æü¡¢·èÎö¤·¤¿¡£¿Æ¥í¥·¥¢¤Î¶Ë±¦À¯ÅÞ¡¢¼«Í³ÅÞ¡Ê£Æ£Ð£Ï¡Ë¤¬¼çÆ³¤¹¤ëÏ¢Î©À¯¸¢¼ùÎ©¤Ë¸þ¤±Â³¤±¤Æ¤­¤¿¶¨µÄ¤¬¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¡Ö¶Ë±¦¡×À¯¸¢¤ÎÈ¯Â­¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åö½é¡¢¼«Í³ÅÞ¤ÈÊÝ¼éÇÉ¤Î¹ñÌ±ÅÞ¡Ê£Ï£Ö£Ð¡Ë¤Ï°ÜÌ±¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¹Å»ÑÀª¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÌäÂê¤Ç¸«²ò¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¿×Â®¤Ê¹ç°Õ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼«Í³ÅÞ¤ÎÍ×µá¤ò½ä¤êÄ´À°¤¬¤Ä¤«