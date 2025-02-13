PSYCHIC FEVER¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥« ¥Æ¥­¥µ¥¹½£¥ªー¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ë¤ÆËèÇ¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÍ»¹ç·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡õ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ø2025 SXSW¡Ù¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥çー¥±ー¥¹¡ØFriends From The East Showcase¡Ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Êー¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§髙¶¶³¤¿Í¤ÈPSYCHIC FEVER¤â½é»²²ÃSKY-HI»Å³Ý¤±¤ë¡ØD.U.N.K. Showcase¡ÙÂè3¾Ï¤Ç¤µ¤é¤Ë±Û¤¨¤ë³Àº¬¡Ë PSYCH