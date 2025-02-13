【「Apple Pencil Pro」「Apple Pencil (USB-C)」】 セール期間：2月13日0時～2月16日23時59分 「Apple Pencil Pro」 Amazonにて「Apple Pencil」シリーズを対象にしたセールが実施されている。期間は2月13日0時から2月16日23時59分まで。 セールの対象となるのは「Apple Pencil Pro」と「Apple Pencil (USB-C)」の2モデル。「Apple Pencil（