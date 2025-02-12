シドのShinji (G)と、Waive / Rayflower等の田澤孝介(Vo)によるfuzzy knotが2月8日、YOKOHAMA Bay Hallにて＜fuzzy knot LIVE 2025 〜Shinji Birthday〜＞を開催した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。約5ヵ月ぶりのライブ当日となる2月8日はShinjiの誕生日であり、2024年に続く自身二度目のバースデーライブとなる。◆fuzzy knot 画像SEが場内に響き、サポートメンバーの与野裕史(Dr)、工藤嶺(B)が定位置に着くと、