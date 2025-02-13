12日、シャオミ・ジャパン（小米技術日本）はAndroidスマートフォンの新機種「POCO X7 Pro」を発表、同日に発売した。 シャオミのブランドのひとつでありながら、シャオミとは独立したかたちで、グローバルで製品を提供する「POCO」において、「POCO X7 Pro」はミドルハイとも呼ばれる、フラッグシップに次ぐモデルに当たる。 はたして、どういった考えで日本でも提供されることになったのか。シャオミ