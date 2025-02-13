【「エイジ・オブ・ザ・プライム（AOTP）」新商品】 7月下旬 発売予定 価格：4,400円～ 「AOTP-04 エアレイド」 タカラトミーは、アクションフィギュア「トランスフォーマー」シリーズより「エイジ・オブ・ザ・プライム（AOTP）」の新商品を7月下旬に発売する。価格は4,400円から。 「エイジ・オブ・ザ・プライム」は、