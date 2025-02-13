１９５９年：日本が在日コリアンの北朝鮮帰還を閣議で承認１９６６年：朝鮮最後の皇后、純貞孝皇后の国葬挙行１９９９年：映画「シュリ」封切り、その後に当時の最多観客動員記録更新２０００年：マラソンの李鳳柱（イ・ボンジュ）選手が東京国際マラソンで韓国新の２時間７分２０秒をマーク２００１年：法務部がエチオピア人１人に対し初の難民認定２００４年：国会でイラクへの追加派兵同意案が可決２００７年：北朝鮮核問題を巡