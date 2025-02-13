Netflixが2025年に配信する注目作品を紹介するラインナップ発表会「Next on Netflix 2025」が2月12日に都内で開催され、11月に配信されるNetflixシリーズ『イクサガミ』のトークパネルに主演・プロデューサー・アクションプランナーの岡田准一、監督の藤井道人、エグゼクティブ・プロデューサーの髙橋信一（Netflix）が登壇した。 参考：清原果耶×山田孝之×吉岡里帆×二宮和