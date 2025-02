BE:FIRSTが、『Billboard JAPAN総合ソング・チャート JAPAN Hot 100』(2025年2月12日公開)で1位を獲得した最新曲「Spacecraft」MV撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes映像を公開した。◆Behind The Scenes今回公開されたBehind The Scenes映像では、歌詞にも出てくる“Time paradox”をテーマにメンバーのSOTAが制作したコレオグラフが映えるMVの撮影風景を収めた映像になっている。一つ一つの細かな振りのニュアンスを確かめ