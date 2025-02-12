８日、テスラの上海メガパック工場。（上海＝新華社記者／方竽）【新華社上海2月12日】米電気自動車（EV）大手テスラが中国上海自由貿易試験区臨港新片区（エリア）に建設した大型蓄電システム「メガパック」の工場が11日、正式に生産を開始した。同社が米国以外に設立した初めてのメガパック工場で、7カ月の工期を経て昨年12月末に完成していた。１１日、上海メガパック工場の稼動式。（上海＝新華社記者／方竽）８