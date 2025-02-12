¤¯¤Þ¼ª¡¢¥«¥¤¥í¡¢¥Ë¥Ã¥ÈË¹¡Ä¤ÇÃÈ¤ò¡ª¶¸¸À»Õ¤òÉã¤Ë»ý¤Ä½÷À­¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤ò¤·¤Î¤°?¤¢¤Ã¤¿¤«¼Ì¿¿?¤Î¿ô¡¹¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯²¹¤«¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÃÈ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¶á±Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤ÏTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÌîÂ¼ºÌÌé»Ò¡£Éã¤Ï¶¸¸À»Õ¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÌîÂ¼èßºØ¤À¡£(ÌîÂ¼ºÌÌé»Ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡÷nomurasayako¤è¤ê)ÌîÂ¼¥¢¥Ê¤Ï¡¢¤¯¤Þ¼ª¤Ä¤­¥â¥Õ¥â¥ÕË¹»Ò¡¢¥Ë¥Ã¥ÈË¹¡¢¥«¥¤¥í¤ò頰¤ËÄ¾¤¢¤Æ¡Ä¤Ê