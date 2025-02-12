ºòÇ¯12·î¤Ë¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Î²£ÉÍFM¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤¬·èÄê¡£º£Ç¯¡¢²£ÉÍFM¤Î¥­¥ã¥ó¥×¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤­¤¿17ºÐFWÀõÅÄÂçæÆ¤Ï¡¢U-17ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤±óÀ¬(2·î12Æü¡Á2·î24Æü)¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö1»î¹ç1ÅÀ°Ê¾å¤Ï¼è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¤Û¤ó¤È¤Ë¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÁ´»î¹ç¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£ÀõÅÄ¤Ï2008Ç¯¤ÎÁáÀ¸¤Þ¤ì¡£¹â¹»1Ç¯À¸¤ÎÅÓÃæ¤«¤éFW¤òÌ³¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯¤Ï²£ÉÍFM¥æ¡¼¥¹¡¢Ç¯ÂåÊÌÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤âÆÀ