【ACLEリーグステージ第7節】(日産ス)横浜FM 1-0(前半1-0)上海申花<得点者>[横]ヤン・マテウス(20分)<警告>[横]植中朝日(61分)、松原健(66分)[上]イブラヒム・アマドゥ(26分)主審:ムード・ボニアディファード副審:アリレザ・イルドロム、ファハド・モラヴェジ├ホーランド新体制の横浜FM、したたかに1-0勝利でACLE16強入り!! 4位以内確定でR16日本勢対決も回避へ├5年越しの初ACLも「感傷に浸っている暇がなかった」横