◇サッカーACLE第7節横浜M1―0上海申花（2025年2月12日日産スタジアム）アジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）は東地区1次リーグ第7戦が12日に行われ、既に決勝トーナメント進出を決めている横浜Mはホームで上海申花（中国）を1―0で制し、首位をキープした。FWヤン・マテウス（26）が前半20分にチーム今季1号ゴールとなる先制弾。スティーブ・ホーランド監督（54）の初陣を白星で飾った。今季から指揮を執る