King & Prince King & Princeが11日、16枚目となるシングル『HEART』（3月12日発売）収録の表題曲「HEART」のMusic VideoをKing & Prince オフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。【動画】公開されたKing & Prince「HEART」MV Short Clipラブソングとなる今作のMusic Videoは、翻弄されながらも本当の愛を追い求める様子を、レトロな質感の中でクスッと笑えるようなコミカルさとシュールさ、そ