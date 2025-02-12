バスケットボール男子日本代表のトム・ホーバス監督（５８）が１２日、吉井裕鷹（２６＝三遠）を新主将に任命したことを明かした。この日、世界ランキング２１位の男子代表は都内で強化合宿を公開。アジアカップ予選で２０日に同３０位の中国、２３日に同１０９位のモンゴルとともにアウェーで戦う。すでに本戦（８月５日開幕、サウジアラビア）の出場権は獲得しており、今回は渡辺雄太（千葉Ｊ）などの一部主力選手は招集され