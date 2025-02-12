2025年4月22日にグランドオープンする「大江戸温泉物語Premium 仙台作並」（以下、Premium 仙台作並）の宿泊予約が2月3日（月）より開始。「大江戸温泉物語Premium」シリーズは大江戸温泉物語グループ全体で22施設となる。大江戸温泉物語Premium 仙台作並「作並温泉」は、日本の原風景をイメージさせる、歴史ある温泉地。そんな温泉地に佇むPremium 仙台作並では、日常の喧騒から離れ、心身共にリラックスした時間を満喫できる。館