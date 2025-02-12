富士通は１２日、子会社の電池メーカーＦＤＫについて、４５％分の株式を台湾電子部品大手のＰＳＡグループへ約６７億円で売却すると発表した。富士通の出資比率は１割強に低下する。ＰＳＡグループの子会社が１３日〜３月１３日に行う株式公開買い付け（ＴＯＢ）に応募する形を取り、買い付け価格は１株４３５円となる。少数株主の応募は想定しておらず、ＦＤＫは東京証券取引所スタンダード市場への上場を維持する。ＦＤＫは