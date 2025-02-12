米Splunkの日本法人Splunk Services Japan(Splunk)は2月12日、CISO(最高情報セキュリティ責任者)に関するグローバル調査の結果を発表した。同調査によると、経営陣や取締役会において、ビジネスに関する戦略的な意思決定に関与するCISOの影響力が世界的に拡大傾向にあるという。SplunkはCISOに関するグローバル調査を発表した.