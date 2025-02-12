１２日、記者会見に臨む銀メダルの日本代表の山下陽暉。（亜布力＝新華社記者／楊冠宇）【新華社亜布力2月12日】中国黒竜江省ハルビンで開催中の第9回冬季アジア大会は12日、亜布力（ヤブリ）スキー場でノルディックスキー距離（クロスカントリー）男子30キロリレー決勝が行われ、中国が金メダル、日本が銀メダル、カザフスタンが銅メダルに輝いた。試合後の記者会見には3カ国のチーム代表が出席し、記者の質問に答えた。１２日