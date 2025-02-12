１２日、試合に臨む山下陽暉（左）。（亜布力＝新華社記者／張竜）【新華社亜布力2月12日】中国黒竜江省ハルビンで開催中の第9回冬季アジア大会は12日、亜布力（ヤブリ）スキー場でノルディックスキー距離（クロスカントリー）男子30キロリレー決勝が行われ、中国が金メダルに輝いた。日本は銀メダル、カザフスタンは銅メダルだった。１２日、試合に臨む宇田崇二（中央）と羽吹唯人（左）。（亜布力＝新華社記者／連振）１２日、