ヤマハ発動機は12日、3月25日付で設楽元文副社長（62）が社長に昇格する人事を発表した。昨年9月の日高祥博社長（61）の辞任を受けて、渡部克明会長（65）が10月から社長を兼務していた。渡部氏は会長職に専念する。ヤマハ発動機の新社長の設楽元文氏（右）と会長の渡部克明氏=東京都千代田区、松岡大将撮影設楽氏は二輪車の商品企画やマリン事業などを歴任。2024年からは副社長執行役員CFO（最高財務責任者）を務めている。12