2月12日、愛知県あま市の住宅で火事があり、4人が病院に搬送されました。このうち男性1人が意識不明の重体です。消防と警察によりますと、午後5時すぎ、あま市木折の住宅から出火したと住人の女性から消防に通報がありました。消防車8台が消火にあたり、火は30分ほどで消し止められましたが、2階建て住宅の一部が燃え、この家に住む10代から60代の男女あわせて4人が病院へ運ばれました。このうち60代の男性が意識不明の重