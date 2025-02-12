（資料写真）伊勢原署は１２日、詐欺の疑いで南関東日野自動車（本社・東京都港区）の元厚木支店長（５７）＝茅ケ崎市甘沼、同支店元営業部次長（５２）＝厚木市水引、会社役員（６６）＝海老名市社家、会社役員（５６）＝平塚市寺田縄＝の男４人を再逮捕した。再逮捕容疑は、共謀して２０１８年１２月１１日から１９年１２月１９日までの間、顧客から盗難防止装置の設置を受注したように装い、取引先の経営者だった６６歳の会