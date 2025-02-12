マーベル・スタジオの劇場公開最新作『キャプテン・アメリカ：ブレイブ・ニュー・ワールド』が2月14日より全国公開！「アベンジャーズ」シリーズでも活躍しているヒーロー”キャプテン・アメリカ”が巨大な陰謀と壮大でミステリアスな戦いに巻き込まれていく。今回は初代キャプテン・アメリカことスティーブ・ロジャースから盾を継承し、新キャプテン・アメリカとなったサム・ウィルソンの声を演じる溝端淳平に、今作への意気込