自動車業界で春闘が本格化、各労働組合は高い賃上げ水準を要求です。トヨタ自動車の労働組合は物価上昇などを踏まえて、2025年も2024年と同水準となる過去最高水準の要求を経営側に提出しました。また、ホンダ労組は総額で月額平均1万9500円、日産自動車労組は1万8000円、スバル労組は2万1000円の引き上げなどを求めます。各メーカーの労働組合が加盟する自動車総連は、2025年の賃金要求の平均額は2024年と比べて1000円近く上昇し