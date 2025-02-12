USBメモリーのレンタル事業をうたい、現金をだまし取ったとして、広島県警などの合同捜査本部は12日、USBメモリーの訪問販売会社「WILL」（東京都渋谷区）の元社長、中井良昇容疑者（57）ら元幹部4人を詐欺容疑で逮捕し、発表した。県警は4人の認否を明らかにしていない。生活環境課によると、購入したUSBを別の客に貸し出せば利益を得られるなどと持ちかけ、購入代金を詐取していたという。押収資料などから、43都道府県で少