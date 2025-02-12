物流の「２０２４年問題」に対応するため県トラック協会などが取り組んできた人材確保など業界の活性化事業について成果が報告されました。 県トラック協会と安中市の運送会社「ボルテックスセイグン」は、物流業界の人材不足が深刻化する「２０２４年問題」に対応するため人材の確保から育成・定着までを一貫して支援する事業を去年の夏から始めました。 経済産業省の補助を受け、約８カ月間、産官学金で連携して取りくみ、実施