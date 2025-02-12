Kōki, さん主演映画『女神降臨』の完成披露試写会が東京・六本木で行われ、Kōki, さんはじめ、渡邊圭祐さん、綱啓永さんらが「ピンクカーペット」に降臨。舞台挨拶を行いました。 【写真を見る】【Kōki, 】“ピンクカーペット”に女神降臨！「夢・希望を届けることができる作品」綱啓永は“結婚願望”明かすKōki, さんは、出演が決まった当時を振り返ると“ものすごく嬉しかったです。元々『女神降