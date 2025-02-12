ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日～金曜日15時30分～17時）、2月12日の放送に非営利シンクタンク・言論NPO代表の工藤泰志が出演。3月3日から開催、世界11ヶ国のシンクタンクの代表や有力者たちが集う「東京会議2025」を前に、これからの「国際協調のあり方」を語った。 長野智子「（東京会議2025は）3月3日から5日までとい