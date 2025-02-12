【動画】C大阪 中島元彦インタビュー｜https://youtu.be/4WIkiEZu8Yk 約3年ぶりにセレッソ大阪に復帰したFW中島元彦（25）。14日（金）に行われるガンバ大阪との大阪ダービーとなる開幕戦（パナソニック スタジアム 吹田）、新シーズンへの意気込みを語った。 Q．およそ3年ぶりにセレッソ大阪に復帰です トレーニングすることで実感が湧きました。メンバーもユース出身の選手が何人