imge: Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。朝、仕事スイッチを入れる時に飲んだり、ちょっと一息つきたい時に飲んだりと、日常生活の中で当たり前になっているコーヒー。だからこそ、コーヒーの淹れ方やアイテムにこだわりを持つ方も少なくありませんよね。そこでおすすめしたいのがマーナのドリップケトル「K792」です。コーヒーの